Pour l’année à venir, Colt Technology Services anticipe notamment que l’innovation sera davantage orientée vers la durabilité, l’heure sera à la régulation de l’intelligence artificielle (IA) et le modèle « Network as a Service » (NaaS) va gagner en maturité. « Les champions de 2025 seront ceux qui seront responsables, adaptables et engagés dans la durabilité », commente Maher El Fekih, DG France & directeur des ventes France, Benelux et Europe du Sud chez Colt Technology Services, dans un communiqué.

Une innovation orientée vers la durabilité

Selon le rapport sur les infrastructures numériques de Colt, 71% des DSI sont désormais également responsables des stratégies de durabilité de leur entreprise. Ils seront tenus responsables de la réduction de la consommation d’énergie et du respect des objectifs environnementaux et de gouvernance. 66% des DSI du panel de l’étude de Colt estiment essentiel qu’un fournisseur propose des services pour réduire leur propre impact environnemental. Cette collaboration devrait se renforcer en 2025 selon Colt : fournisseurs et partenaires chercheront à clarifier les processus de reporting. Les rapports non financiers (ESG) seront tout aussi importants que les rapports financiers. Les performances et les certifications RSE deviendront prioritaires, avec une attention accrue portée à la chaîne de valeur.

La régulation de l’intelligence artificielle

Les entreprises attendront des régulateurs qu’ils leur fournissent des orientations et des éclaircissements sur l’IA à mesure que de nouveaux cas d’utilisation apparaîtront.

Une nouvelle génération de NaaS (Network as a Service)

Colt prédit que les opérateurs développeront des portails plus sophistiqués avec davantage d’automatisation et d’accès API aux partenaires.

Le recentrage des opérateurs télécoms vers leurs marchés nationaux

Les grands opérateurs télécoms réduiront progressivement leur présence internationale pour se concentrer sur leurs marchés nationaux.

La souveraineté numérique

Les pays continueront de vouloir sécuriser et maintenir le contrôle de leurs données et de leurs actifs numériques en 2025. La protection des données et des infrastructures numériques est plus que jamais cruciale, remarque Colt, face à des menaces de plus en plus sophistiquées, une surface d’attaque élargie et des tensions géopolitiques.

Collaboration en orbite basse

Le secteur des satellites en orbite basse jouera un rôle croissant, selon Colt, avec des lancements planifiés tout au long de 2025 pour étendre la portée des réseaux performants dans des zones difficiles d’accès.

Croissance du SDLAN

Les réseaux locaux traditionnels cèdent progressivement la place à des réseaux locaux définis par logiciel (SDLAN) dans les environnements de fabrication et de services qui nécessitent une protection robuste des données financières sensibles. Colt estime que la croissance des SDLAN bénéficiera également de l’adoption de technologies sans fil à haut débit telles que la 5G privée et le WiFi7.