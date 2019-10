Sensefuel, spécialiste de la recherche de produits sur les sites e-commerce, annonce de premiers succès dans le monde de l’alimentaire en signant deux contrats d’envergure avec Franprix et CroquetteLand. Ces nouvelles références mettent clairement en évidence le rôle majeur que joue le digital pour accroître les ventes et l’attractivité des enseignes de la grande consommation.

À travers sa solution, Sensefuel se positionne ainsi en partenaire des professionnels de l’alimentaire qui peuvent grâce à sa solution développer leurs ventes sur le canal digital en mettant aisément en avant leur offre et en permettant aux internautes d’accéder rapidement aux produits souhaités grâce à l’utilisation d’un moteur de recherche de nouvelle génération.

En effet, la solution Sensefuel permet notamment de répondre à des cas d’usage concrets et habitudes de consommation, par exemple la fréquence et la récurrence d’achats. La notion d’individualisation lors de la recherche devient alors un vrai plus et permet à l’internaute de vivre une expérience d’achat unique.

On notera également que le service délivré par Sensefuel peut aller encore plus loin en terme d’expérience consommateur, par exemple la détection d’habitudes de consommation subtiles (régimes alimentaires, allergies, formats familiaux, etc.) ou une meilleure compréhension et connaissance des clients grâce à une segmentation qui viendrait de l’analyse des tickets de caisse en magasin.

Christophe Malghem chez Sensfuel « Le secteur du drive alimentaire représente 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en France, une part de marché non négligeable. Ce service est avant tout accessible aux consommateurs dont le parcours débute par le digital. Concrètement, les clients commandent en ligne, puis viennent chercher leurs courses au drive, pour certains distributeurs, la livraison à domicile est proposée. On comprend donc parfaitement que la rapidité d’accès aux produits souhaités est fondamentale et que la notion de personnalisation des résultats présentés est stratégique. Notre solution répond à ce besoin et permet au consommateur de sélectionner les produits les plus adaptés à ses attentes et aux enseignes de développer leurs ventes en proposant une expérience d’achat attractive. »