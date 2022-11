L’ESN basquaise à l’origine du logiciel Nodhos pour la chaîne logistique et la plateforme Wakeo de visibilité sur les transports multimodaux s’associent. A elles deux, SEI et Wakeo proposent une solution de traçabilité en temps réel des flux de marchandises.

Dans un contexte où les coûts de transport ont été multipliés par cinq, l’algorithme de Wakeo vise à estimer précisément les dates d’arrivée de produits (en anglais : ETA ou Estimated Time of Arrival). Les éventuels retards sont calculés en fonction du trafic en temps réel, notamment via la géolocalisation et l’analyse des plans de transport et des bons de chargement. Quant à la solution Nodhos, elle a été créée pour indiquer la disponibilité d’un produit en stock.

Wakeo précise que sa plateforme permet de détailler les niveaux d’émissions carbone par modes, prestataires de transport ou itinéraires et par gaz polluants : CO2 & CO2e, Sox, Nox, NMHC et émissions de particules. « Les données sont capturées et structurées pour fournir des indicateurs de CO2 efficaces », est-il indiqué dans le communiqué. « Le tableau de bord de l’empreinte carbone permet de se fixer des objectifs de réduction clairs ». SEI rappelle que le fret représente 17% des émissions mondiales de carbone tandis que Wakeo annonce avoir notamment pour clients : Air Liquide, B Braun, Faurecia, Clasquin, Gefco, QualitAir&Sea, Balguerie et Uniqlo.

Bien entendu, le plus sûr moyen de limiter les émissions de carbone est de moins consommer.