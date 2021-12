Conscientes de la nécessité d’aider les entreprises à mieux intégrer la problématique environnementale dans leur stratégie logistique, l’AUTF et l’ADEME ont initié le dispositif FRET21 pour permettre à tout type d’entreprise de mettre en œuvre des actions concrètes, visant à limiter l’impact de leurs transports sur le climat. Fortement impliquée sur toutes les thématiques liées au transport de marchandises et notamment sur les aspects liés la performance économique et environnementale des différents modes de transport, l’AUTF a souhaité au travers cette démarche fédérer la communauté des chargeurs sur la nécessité de réduire l’empreinte carbone de leurs transports à travers les leviers qu’ils maîtrisent (source https://fret21.eu/entreprise/scc/).