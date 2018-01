Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication, ainsi que dans la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines des télécoms, des technologies de l’information et de l’énergie, Scopelec connaît depuis les années 2000 un fort développement de ses activités auprès des opérateurs, des équipementiers, des entreprises et des collectivités.

Avec un chiffre d’affaires attendu de plus de 400 millions d’euros en 2017 et près de 3.500 salariés, implantée dans 80 sites en France et en Outre-Mer, la société créée en 1973 à Revel en Haute-Garonne, est aujourd’hui la 1ère Scop (société coopérative et participative) de France en nombre de salariés. Un titre qu’elle devrait conserver. Elle envisage en effet de recruter cette année 500 collaborateurs, un chiffre identique à celui de 2017, afin d’accompagner la croissance du marché. Pour financer ces recrutements, elle vient de conclure un emprunt obligataire « Euro PP » (d’une durée de 7 ans) pour une première tranche de 25 millions d’euros avec ZEencap AM, filiale d’OFI Asset Management (Macif, Matmut, Ofivalmo Partenaires) et Schelcher Prince Gestion, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Cet emprunt pourrait être étendu avec l’arrivée de nouveaux partenaires en 2018. « Dans un contexte de forte croissance notamment lié à l’aménagement numérique du territoire (Plan France Très Haut Débit) et à l’avènement des services associés à la transition numérique de la société, il était impératif de développer la capacité financière du groupe », indique Scopelec dans un communiqué.

En 2016, les fonds propres avaient été renforcés à hauteur de 10.5 millions d’euros d’euros avec l’émission de titres participatifs à laquelle avaient souscrit Esfin Gestion (Crédit Coopératif), la Caisse des Dépôts (dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir), le Comptoir de l’Innovation (spécialisé dans l’économie sociale et solidaire) et Aviva. Une augmentation de capital de 500.000 euros souscrite par Scopinvest, partenaire de référence du mouvement Scop, avait complété l’opération.

« Notre culture de la performance collective et l’accélération de notre transformation numérique sécurisent nos partenariats et nous rapprochent toujours plus des citoyens d’un monde qui se digitalise. La réussite de notre modèle d’entreprise engagé sur l’humain et les solutions de nos nouvelles offres de services délégués nous projettent dans de nouvelles perspectives de développement responsable en 2018 », commente dans le communiqué le président du groupe, Thomas Foppiani.