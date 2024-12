SCC France a remporté le dernier appel d’offres du Resah pour la fourniture de ressources cloud. L’ESN va mettre à disposition des 3700 adhérents de la centrale d’achat l’ensemble de son offre de solutions Cloud, d’hébergement sec et de services associés (services de migration, formation, FinOps…). Le marché a une durée de 4 ans, jusqu’en 2028.

Le Resah, qui accompagne au niveau national les collectivités et acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, a mutualisé 2,8 milliards d’euros d’achats l’an dernier. Avec cette offre, SCC et le Resah se positionnent comme des interlocuteurs privilégiés du secteur public et des collectivités territoriales, grâce à une forte présence sur le terrain et au réseau commercial de plus de 187 experts de SCC. L’offre multi-Cloud apporte un large choix en donnant accès à 20 des principaux fournisseurs de services cloud.

« Cette offre proposée en collaboration avec le Resah s’inscrit dans notre engagement à accompagner les organisations publiques dans leur transition numérique. Grâce à notre expertise et à une offre Cloud complète et sécurisée, nous leur permettons de relever les défis de modernisation, tout en conciliant innovation technologique, performance opérationnelle et responsabilité sociétale », commente dans un communiqué Loïc GUILLAUME, Directeur Division Enterprise Solutions de SCC France.