SAP a acquis Contextor, une société française spécialisée dans la conception et l’intégration de solutions d’automatisation des processus robotisés (RPA), afin d’accélérer le développement et l’expansion de son portefeuille Leonardo Machine Learning. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

La technologie de Contextor permet d’éviter aux utilisateurs de logiciels d’entreprise d’exécuter des tâches répétitives et permet une RPA avec ou sans assistance au sein et entre les applications. Contextor revendique plus de 100.000 robots automatisant les processus métier de ses clients. La RPA contribuera également à simplifier les interactions de l’interface utilisateur entre les applications SAP et non-SAP.

La solution de Contextor sera associée à SAP Cloud Platform, à la technologie d’intelligence artificielle conversationnelle ainsi qu’aux capacités de traitement de documents fournies par SAP Leonardo Machine Learning, afin de fournir une RPA intelligente que SAP envisage d’inclure dans ses solutions clés. L’intégration dans SAP S / 4Hana est ainsi prévue pour le premier semestre 2019. D’autres applications de l’éditeur devraient suivre rapidement..

« Avec la RPA intelligente accélérée par Contextor, les entreprises seront en mesure d’atteindre le niveau d’automatisation élevé nécessaire pour devenir des entreprises intelligentes », explique dans un communiqué Markus Noga, responsable du machine learning chez SAP. « Cette acquisition est un grand pas en avant vers l’orchestration de l’automatisation des processus et nous permettra d’injecter des fonctionnalités de RPA dans nos applications, en premier lieu dans SAP S / 4Hana.»