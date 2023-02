Au terme d’un exercice 2022 solide, les résultats de Samsung ont nettement fléchi au quatrième trimestre, impactés par la chute de la demande en puces mémoires. Alors qu’elles constituaient en 2021 l’activité la plus en croissance du groupe, elles affichent un recul de 38% sur le dernier trimestre, premières responsables de la chute du chiffre d’affaires du groupe de 8%. L’impact est encore plus spectaculaire du coté du bénéfice d’exploitation qui fléchit de 68%. Au T4 2021 l’activité Device Solutions (puces et mémoires) avait contribué à hauteur de 8,8 billions de wons aux 13,87 billions de wons (10,3 Md€) de bénéfice d’exploitation de Samsung. Sur le T4 2024, tout juste profitable, elle n’apporte que 0,27 sur 4,31 billions de wons. C’est le bénéfice d’exploitation le plus faible enregistré par Samsung depuis 8 ans.

Le groupe explique avoir vu les prix unitaires des puces mémoire chuter considérablement en raison de la perte de valorisation de ses stocks, tandis que les clients ont également acheté moins de puces pour ajuster leurs propres stocks. Comme dans le reste de l’industrie, les puces mémoires destinées aux serveurs résistent mieux et Samsung espère que les investissements pour les besoins en infrastructures favoriseront une reprise au second semestre 2023. Le groupe se dit prêt aussi à répondre à une demande accrue en mémoire DDR 5 pour les nouvelles générations de processeurs.

Du coté des autres activités, la division d’électronique grand public (Device Experience), la plus importante du groupe avec 42,7 billions de wons de revenus, souffre aussi et enregistre une baisse de 4% d’une année sur l’autre. La division Samsung Display, qui fournit notamment Apple pour l’iPhone 14, enregistre un chiffre d’affaires 9,3 billions de wons en hausse de 3%. Enfin, la branche Harman (équipements audio) voit son chiffre d’affaires progresser de 38% à 3,9 billions de wons.

Sur l’ensemble de son exercice, Samsung enregistre un chiffre d’affaires record de 302 billions de wons (226 Md€) en hausse de 8%. Son bénéfice opérationnel est de 43 billions de wons (32 Md€) en baisse de 16%.