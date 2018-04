A l’occasion de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron aux Etats-Unis, Salesforce a promis au président de la République d’investir 2,2 milliards de dollars en France au cours des cinq prochaines années. Un investissement qui concerne « la croissance, l’innovation et le succès commercial ».

Dans un communiqué, l’éditeur rappelle qu’il a été désigné premier fournisseur de CRM dans l’Hexagone (un classement établi par Gartner en 2017) et placé cette année en tête du classement Great Place to Work, toujours en France. Il ajoute que des entreprises françaises de premier ordre comme AccorHotels, Axa, Michelin et PSA alimentent leur transformation numérique avec Salesforce.

« La France est le foyer de quelques-unes des marques les plus réputées et les plus innovantes du monde, et un grand nombre d’entre elles se tournent vers Salesforce pour mener leur transformation digitale », indique dans le communiqué, le président et CEO de l’éditeur, Marc Benioff. « Nous voyons des opportunités exceptionnelles en France et avec cet investissement, Salesforce continuera à stimuler une croissance exceptionnelle, de l’innovation et la réussite de nos clients dans le pays. »

Selon Gartner, l’éditeur et son écosystème de partenaires seront d’ici 2022 à l’origine de la création de plus de 37.100 emplois directs et 100.000 emplois indirects, et généreront 24,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le pays.

L’éditeur investit dans l’Hexagone au travers du Salesforce Ventures EMEA Fund. Doté de 100 millions de dollars, ce dernier a injecté de l’argent dans des entreprises françaises innovantes comme Augment, Devenson, FollowAnalytics, OpenDataSoft et Sigfox. Depuis 2008 Salesforce a fait l’acquisition de pépites françaises telles que InStranet, EntropySoft et Kerensen Consulting. La société a par ailleurs installé des centres R&D à Paris et à Grenoble.