L’action Salesforce a décroché de 20% jeudi en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication des résultats du premier trimestre fiscal 2025 (clos fin avril). Le groupe a annoncé un bénéfice net de 1,56 Md$ contre 199M$ un an plus tôt et un bénéfice par action de 2,44 dollars, supérieur aux 2,38 dollars attendus par les analystes. Il a déçu en revanche par son chiffre d’affaires, en hausse de 11% sur un an à 9,13 Md$ mais inférieur aux 9,15 Md$ attendus par les analystes.

Le PDG Marc Benioff a beau avoir affiché son optimisme en déclarant que l’entreprise est « extrêmement bien positionnée pour aider les entreprises à réaliser le potentiel de l’IA au cours de la prochaine décennie », ce sont les perspectives immédiates qui inquiètent. La croissance va en effet pour la première fois va tomber à un chiffre. Salesforce table sur une progression de 7 à 8% de ses revenus pour le second trimestre et de 8 à 9% pour l’ensemble de l’exercice avec un chiffre d’affaires entre 37,7 et 38 Md$.

Lors des échanges avec les analystes le directeur opérationnel (COO) Brian Millham, a précisé que la situation était similaire à celle de la première partie de l’année dernière, avec la signature de contrats finalement plus petits qu’anticipé auparavant.

Si Salesforce maintient ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice, le groupe a revu en baisse les revenus attendus issus des abonnements et du support, avec une croissance désormais attendue sous les 10%.