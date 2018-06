Salesforce est sur la voie pour atteindre à un rythme record les 20 milliards de dollars estime son CEO, Marc Benioff. Après avoir clôturé en janvier son exercice 2018 avec des recettes de 10,5 milliards de dollars, l’éditeur de solutions CRM achève son premier trimestre 2019 avec un chiffre d’affaires de 3,01 milliards de dollars, en croissance de 25% sur un an. Annualisé, le chiffre d’affaires se situe ainsi légèrement au-dessus des 12 milliards de dollars, ce que n’a pas manqué de souligner Marc Benioff en présentant ces résultats aux analystes. « Nous pensons que nous y arriverons plutôt que ce que nous pouvions imaginer », a-t-il déclaré, rapportent nos confrères de CRN qui assistaient à la conférence. « Nous avons déjà 20,4 milliards de dollars de revenus futurs déjà sous contrat », a-t-il ajouté.

La société a engrangé un bénéfice net GAAP de 344 millions de dollars, soit 0,46 dollar dilué par action. L’encaisse générée par les opérations a atteint 1,47 milliard de dollars, soit une croissance de 19% comparé au premier trimestre 2018. Au 30 avril, Salesforce disposait de 7,16 milliards de dollars en numéraire, équivalents numéraires et titres négociables.

« Notre attention constante portée sur le succès du client produit d’incroyables résultats comme la délivrance quotidienne de près milliards de 2 milliards de prévisions produites par l’intelligence artificielle d’Einstein », a par ailleurs expliqué Marc Benioff, qui a également évoqué l’acquisition finalisée le mois dernier du spécialiste des API et des connecteurs Mulesoft pour 6,5 milliards de dollars. Sa plateforme unifiée d’intégration hybride intégrée, dont l’incorporation dans le Salesforce Integration Cloud est en cours, est synonyme de croissance future, « beaucoup de clients utilisant plusieurs clouds publics ».

Pour le trimestre en cours, Salesforce s’attend à un chiffre d’affaires de 3,22 à 3,23 milliards de dollars, en croissance de 25% et sur une perte par action de 0,08 à 0,09 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, la firme californienne prévoit des revenus en progression de 24 à 25%, compris entre 13,075 et 13,125 milliards de dollars et sur un bénéfice par action de 2,29 à 2,31 dollars.