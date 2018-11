Sage a promu Steve Hare au poste de CEO. Celui-ci avait rejoint le comité de direction de l’éditeur en janvier 2014 en tant que directeur financier. Il remplace désormais l’ancien CEO Stephen Kelly, qui a quitté l’éditeur le 31 août dernier. Depuis cette date, il assurait également le rôle de COO (directeur des opérations) par intérim. En attendant le recrutement d’un nouveau titulaire, en plus de ses fonctions de CEO, Steve Hare continuera d’assurer la direction financière de la société.

Donald Brydon, Président, commente : « Je suis ravi que Steve ait accepté de prendre la direction de Sage pour en faire une grande entreprise SaaS », commente dans un communiqué le président de l’éditeur britannique, Donald Brydon. « Il a impressionné lecComité de direction par son enthousiasme, son pragmatisme et la vision qu’il a apportés à notre organisation depuis ces derniers mois dans ses fonctions de directeur des opérations, mais également tout au long de son mandat en tant que directeur financier. Alors que nous étions en cours de processus de recrutement externe, à la recherche d’expérience, de vision et des connaissances approfondies requises pour accélérer l’exécution opérationnelle, les décisions de Steve et sa capacité à prioriser nous ont rapidement convaincues qu’il était la bonne personne pour diriger Sage. »

Avant de rejoindre Sage en janvier 2014, Steve Hare occupait des fonctions de partenaire d’exploitation et de directeur des opérations au fonds d’investissement Apax Partners, qu’il avait rejoint en 2009. Auparavant, il avait occupé pendant plus de 10 ans le poste de directeur financier de trois sociétés britanniques cotées en bourse, notamment Invensys, la filiale de Schneider Electric spécialisée dans les systèmes de contrôle et l’automation.