Sage ressent les effets de la pandémie, le chiffre d’affaires correspondait en avril à environ la moitié du niveau attendu rapporte Reuters.

Sur l’ensemble du premier semestre clos le 31 mars, l’éditeur britannique a enregistré une croissance organique de 5,7% pour atteindre 935 millions de livres (1,06 milliard d’euros), le bénéfice d’exploitation organique augmentant de 3% pour atteindre 213 millions de livres (240,5 millions d’euros). Le chiffre d’affaires organique récurrent progresse de 10,3%, mieux que prévu.

Sage a déclaré qu’il s’attendait toujours à une croissance des revenus récurrents sur l’ensemble de l’année, mais que celle-ci n’atteindrait pas les 8% à 9% ciblés. « Nous ne savons pas quel sera le niveau d’acquisition de nouveaux clients et nous ne savons pas non plus quel sera le taux de désabonnement des clients en raison des défaillances potentielles d’entreprises », a expliqué le CEO Steve Hare à Reuters.

Cela n’a pas empêché l’éditeur de logiciels de gestion d’entreprise d’augmenter son dividende trimestriel de 2,5% à 5,93 pence (6,67 euros) par action. Il est vrai que le bilan de la société a été renforcé par le produit d’une cession et l’annulation d’un rachat d’actions.

« Nous avons les ressources financières », a assuré Steve Hare. « Nous n’utilisons aucun programme de soutien gouvernemental, nous ne mettons en congé aucun de nos employés et je pense qu’il est important que nous continuions à soutenir toutes nos parties prenantes. » Il a ajouté que Sage venait en aide à certains clients qui avaient du mal à payer leurs abonnements mensuels en raison des mesures de confinement. « Au cas par cas, nous proposons d’annuler les paiements à court terme, c’est une approche très ciblée », a-t-il conclu.