Sage va dépenser 60 millions de livres en R&D et en améliorations de produits afin de convertir au cloud les clients qui n’ont pas franchi le pas, rapporte The Register.

L’éditeur britannique a connu des difficultés d’exécution au cours du dernier exercice, débouchant sur des résultats inférieurs aux prévisions et sur le départ fin août du CEO Stephen Kelly. Le chiffres de l’exercice 2018 clos le 30 septembre est de 1,82 milliard de livres, en croissance de 6,8% alors que la société tablait sur 7,0%. Les recettes récurrentes ont progressé de 6,7% à 1,44 milliard de livres, contre une hausse de 10% l’année précédente, et le rythme de croissance des abonnements a également ralenti pour s’établir à 25,2% contre 30,9% lors de l’exercice précédent, soit 839 millions de livres. En revanche, Sage affiche un bénéfice d’exploitation de 427 millions de livres, en hausse de 22,7% sur un an et un bénéfice avant impôts de 398 millions de livres, en hausse de 16,4%.

La situation aurait été tout autre sans le redressement intervenu au deuxième trimestre. « Des mesures ont été prises pour résoudre les problèmes identifiés lors du premier semestre de l’exercice 2018, à savoir une exécution incohérente dans la génération de revenus récurrents au Royaume-Uni et en Irlande et dans le dérapage d’Enterprise Management », a expliqué le nouveau CEO, Steve Hare, qui n’est autre que l’ancien directeur financier de l’éditeur. Le chiffre d’affaires organique a notamment augmenté de 2% au Royaume-Uni et de 3% en France.

Steve Hare a indiqué que la société investira davantage dans Sage Business Cloud pour y intégrer des technologies émergentes, développer la disponibilité de Business Cloud et améliorer la structure de services de Biz Cloud, qui décompose les logiciels en un ensemble de services web distincts. Tout cela afin d’améliorer les voies de migration vers le cloud et optimiser les micro-services. Le CEO a également déclaré que la société investissait dans des systèmes offrant une « vision de bout en bout et plus claire des clients » afin de leur donner plus d’informations et d’augmenter les ventes grâce à une meilleure connaissance de leurs besoins. « Ensemble, ces initiatives devraient nécessiter un investissement accéléré, avec un impact sur les dépenses d’exploitation d’environ 60 millions de livres sterling au cours de l’exercice 2019, dont environ les deux tiers seront consacrés au produit et à l’innovation », a précisé Steve Hare.