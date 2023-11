Sage a publié des résultats solides pour son exercice 2023 clos fin septembre, salués par un bond de plus de 13% de son action en bourse, qui inscrit un plus haut historique. L’éditeur britannique de solutions de gestion d’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 2,18 Md£ (2,5 Md€) en hausse de 10% d’une année sur l’autre. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 18% à 456 M£, tandis que la marge opérationnelle a augmenté de 140 points de base à 20,9% et que le bénéfice par action s’est apprécié de 22% à 32,3 pence.

Les revenus récurrents de l’éditeur s’établissent à 2 Md£, en hausse de 12%, portés par la croissance de 25% de de sa solution native cloud Sage Business Cloud à 1,6 Md£.

En France, le chiffre d’affaires total a augmenté de 5% à 295 M£ (339 M€). « Les revenus récurrents ont augmenté de 7% à 284 M£, avec une bonne performance dans le cloud connecté, en particulier Sage 200 cloud, soutenu par la croissance des solutions cloud natives », souligne Sage dans son communiqué.

La croissance des revenus récurrents en France est au même niveau que celle des autres pays en Europe. Mais Sage fait mieux au Royaume-Uni et en Irlande, avec une croissance des revenus récurrents de 9% à 466 M£ et surtout en Amérique du Nord (+16% à 944 M£), grâce notamment à la hausse de 30% des revenus récurrents de la solution Sage Intacct, à 312 M£.

« Sage a réalisé de bons résultats au cours de l’exercice 23, générant une croissance des revenus à deux chiffres, une rentabilité accrue et des flux de trésorerie solides », a commenté le PDG Steve Hare. « Nous construisons une plateforme résiliente pour générer une croissance soutenue et efficace, et je suis convaincu que Sage est bien placé pour tirer parti des opportunités du marché en 2024 et au-delà. »

Sage prévoit pour l’exercice 2024 une croissance organique du chiffre d’affaires globalement conforme à celle de l’exercice 23 et une tendance à l’augmentation des marges opérationnelles.