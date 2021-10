Rzilient, startup du numérique responsable, annonce avoir finalisé sa première levée de fonds auprès d’Otium Capital et de Pierre-Edouard Stérin, de l’équipe dirigeante de Meilleurs Agents, accompagnés d’autres BAs. La jeune pousse lyonnaise a pour ambition de transformer la gestion informatique en entreprises grâce à sa plateforme unique qui permet d’externaliser l’ensemble des tâches iT à travers des solutions éco-responsables.

Créée en Octobre 2020 par Alexis Valero et Quentin De Lambert, Rzilient maîtrise la chaîne de valeurs iT et offre ses services clés-en-main pour une gestion de flotte automatisée, plus simple et plus durable. La sobriété numérique, qui implique moins de matériel neuf acheté, un usage maîtrisé et une flotte dont la durée de vie est allongée, est ainsi exploitée comme levier pragmatique pour concilier croissance, transformation numérique et transition écologique. Rzilient offre par abonnement des outils facilement actionnables pour optimiser tout ce qu’implique la gestion d’un parc informatique, via une plateforme dédiée et des experts accessibles en illimité. Après quelques mois d’activité, plus de 100 entreprises font déjà confiance aux services d’infogérance de Rzilient pour adresser leurs besoins iT, déléguer leurs démarches et centraliser leurs données.

A travers cette levée de fonds, Rzilient compte accélérer sa croissance en France et à l’international où elle est déjà présente. La société pourra ainsi approfondir son offre de valeurs et déployer des services toujours plus intégrés auprès de ses clients, pour leur permettre de s’appuyer sur des équipements performants, des solutions iT durables et un support transversal. Dans ce contexte, Rzilient va notamment élargir son offre d’infogérance avec une assistance 360, structurer ses partenariats technologiques et développer des fonctionnalités nouvelles pour accélérer la prise en main de sa plateforme de pilotage par les office managers, directeurs informatiques et directeurs financiers. La startup souhaite également renforcer ses équipes techniques et commerciales pour délivrer ses services iT en mode Saas et notamment accompagner les entreprises qui pratiquent le télétravail. Avec la perspective d’une commoditisation de plus en plus prononcée du poste de travail physique, l’objectif est de simplifier tout en la rendant plus durable l’expérience employé online.

Alexis Valero, co-fondateur de Rzilient : «Nous sommes fiers de réaliser cette première levée de fonds auprès d’acteurs engagés qui partagent notre vision et notre projet. Nous souhaitons participer, avec pragmatisme, à la lutte contre la pollution numérique en nous inscrivant dans des logiques d’économie circulaire B2B-compatibles. En 30 ans, la durée de vie de nos équipements informatiques a été divisée par 3 avec une difficulté grandissante à les upgrader, réparer, reconditionner ou même recycler. Avec le soutien de nos investisseurs, nous allons passer un nouveau cap et nous déployer à grande échelle pour amener le green iT auprès de nos cibles. Notre forte accélération ces derniers mois met clairement en évidence la prise de conscience des entreprises de toutes tailles qui souhaitent désormais s’appuyer sur une gestion de parc iT performante et à faible impact environnemental. La montée en puissance de la RSE et en son sein de la RNE (Responsabilité Numérique des Entreprises) va structurer durablement cette tendance et faire émerger de nouvelles habitudes d’achats et d’utilisation. Nous comptons jouer un rôle majeur dans ce changement de paradigme pour accompagner efficacement nos clients dans leurs projets stratégiques.»