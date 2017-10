La jeune pousse sino-américaine Royole Corporation annonce une levée de fond de quelque 800 millions de dollars ainsi que des accords de coopération avec des investisseurs comprenant Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China CITIC Bank, Agricultural Bank of China, Ping An Bank, Warmsun Holding Group, Hanfor Capital, SPD Bank, Zhonghai Shengrong Capital et Tanshi Capital. Cet argent servira à investir davantage dans la R&D, la production et la commercialisation de produits.

Royole est un concepteur et fabricant de technologies d’interface homme-machine et de produits avancés tels que des écrans souples, des capteurs souples et des appareils intelligents. La société a été co-fondée en 2012 avec une triple implantation dans la Silicon Valley, à Shenzhen et à Hong Kong par trois ingénieurs diplômés de Stanford et de l’université Tsinghua de Pékin. Depuis sa création, l’entreprise a bénéficié de cinq tours de financement d’investisseurs mondiaux en capital-risque et de sociétés financières privées comprenant IDG Capital, Shenzhen Capital Group, Citic Capital, Costone Capital, Knights Investment Group, Alpha Wealth… En octobre 2016, Royole était valorisée à hauteur de 3 milliards de dollars.

« L’objectif de Royole est de créer des technologies et des produits uniques, qui améliorent la façon dont les gens interagissent avec le monde. Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes concentrés sur l’innovation, le développement et la production d’écrans souples ultra-fins, de capteurs souples transparents et de casques de cinéma virtuel 3D », explique dans un communiqué Bill Liu, cofondateur et CEO de Royole. La société se targue d’avoir développé l’écran couleur Amoled souple le plus fin au monde avec seulement 0,01 mm d’épaisseur et un rayon de courbure de 1 mm, ainsi que des technologies de capteurs souples sur film transparent ultra-fin, sans oublier le casque virtuel 3D Moon. La société revendique avoir déposé au cours des cinq dernières années les droits de propriété intellectuelle de plus de 1.200 technologies.

Au 4e trimestre 2015, Royole a débuté à Shenzhen le développement et la construction d’une première ligne de production d’écrans totalement souples quasi-G6 pour un montant de 1,7 milliard de dollars. Sa capacité annuelle devrait dépasser 50 millions d’unités, compatibles avec un grand nombre d’applications : électronique grand public, transport intelligent, appareils ménagers intelligents, vêtements de sport, mode, décoration d’intérieur, robotique, éducation et beaucoup d’autres applications industrielles. La société n’indique pas qui sont ses clients.