Le spécialiste américain en optimisation WAN et observabilité annonce une refonte complète de son programme partenaires et réduit drastiquement le nombre de membres de ce programme.

« 90% du chiffre d’affaires de Riverbed passe par des ventes indirectes (…) En arrivant chez Riverbed, j’ai constaté que l’entreprise avait accumulé les partenaires ces dix dernières années. Si un partenaire effectuait une seule transaction avec Riverbed, il était enregistré au sein du programme partenaires », déclare Alex Thurber, patron des partenariats et alliances chez Riverbed depuis février 2022. « L’ancien programme Rise était devenu compliqué. Désormais, c’est simple : il y a les partenaires Riverbed One – collaborant sur le long terme – et les partenaires transactionnels ». Et d’ajouter : « Riverbed One est un programme sur invitation uniquement et nous avons choisi d’inviter un partenaire Riverbed sur dix : les partenaires qui effectuent plusieurs transactions. Nous n’avons pas entendu beaucoup de plaintes de la part des distributeurs à ce sujet ». Il précise que le programme Riverbed One permet l’enregistrement et la protection des transactions.

Selon lui, ces changements permettront aux responsables de comptes de distribution d’établir des relations plus approfondies avec les partenaires.

« Nous voulons notamment travailler en étroite collaboration avec nos partenaires sur la meilleure façon de positionner notre nouvelle plateforme d’observabilité unifiée alimentée par l’IA », déclare-t-il à CRN.