Pré-annoncé dès septembre dernier, le nouveau programme partenaires Riverbed Rise a été présenté aux partenaires français la semaine dernière. Avec ce programme, qui se veut plus simple, plus flexible et vecteur de plus de profitabilité, Riverbed espère regagner à sa cause les partenaires qui avaient pu être désorientés par la complexité de son programme précédent. Frédéric Kunegel, directeur du channel pour l’Europe du Sud, estime ainsi que pas moins de 80 partenaires dormants pourraient ainsi être réactivés rien qu’en France grâce à ce programme.

« Dans le programme en vigueur jusqu’à présent, on ne mesurait que la compétence, c’est-à-dire le nombre d’ingénieurs certifiés, pour accréditer un partenaire, expose Frédéric Kunegel. Autrement dit, il fallait investir en formation et en expertise pour devenir partenaire. Désormais, on commence par faire du business et on est récompensé en fonction de ses performances ».

Les partenaires cumulent des points sur la base du chiffre d’affaires réalisé pondéré par l’atteinte d’objectifs (ouverture de nouveaux clients, passage d’un mode intégration sur site à un mode services managés, extension de l’emprunte Riverbed chez un client existant…). Les points peuvent ensuite être transformés en marge arrière, en formation et en fonds de développement selon une ventilation négociée à l’avance. Le nouveau programme s’applique dès ce mois-ci et les partenaires seront fixés d’ici à juillet sur la clé de répartition qui s’appliquera pour la conversion de leurs points.

En France, Riverbed va chercher à mettre en avant les initiatives de ses partenaires dans les services managés reposant sur ses offres, son axe de développement stratégique depuis près de deux ans. Il est donc probable que l’accent sera mis sur les fonds de développement. Du moins pour sa quinzaine de partenaires Premier, les plus compétents. Pour les autres, Riverbed aura probablement à cœur de les inciter à convertir leurs points en cursus de formation.

Connu pour ses technologies d’optimisation WAN, Riverbed est désormais diversifié dans la visibilité (monitoring de la performance des applications, des réseaux et de l’expérience utilisateur), le SD-WAN et, depuis le rachat de Xirrus en avril dernier, le Wifi.