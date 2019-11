A l’occasion de la présentation des – mauvais – résultats trimestriels de la société, Mike Salvino, le nouveau CEO de DXC, a déclaré qu’il envisageait de se séparer de trois activités afin de permettre à l’entreprise de se concentrer davantage sur son cœur de métier rapporte CRN.

Pour le deuxième trimestre fiscal, clos le 30 septembre, de son exercice 2020 décalé, DXC a enregistré un chiffre d’affaires de 4,85 milliards de dollars, en baisse de 3,02% sur un an. La société a par ailleurs enregistré une perte GAAP de 2,11 milliards de dollars, soit 8,19 dollars par action par action, comparé à un bénéfice de 259 millions de dollars lors de l’exercice précédent, soit 0,92 dollar par action. Sur une base non-GAAP, la société a enregistré un bénéfice net de 362 millions de dollars, soit 1,38 dollar par action, en baisse comparés aux 573 millions de dollars ou 2,02 dollars par action générés un an auparavant.

Les revenus de l’entité GBS (Global Business Services) se sont élevés à 2,29 milliards de dollars, contre 2,11 milliards de dollars pour l’exercice précédent soit une croissance de 8,2% d’une année à l’autre, malgré l’impact défavorable des taux de change. A taux de change constants, le chiffre d’affaires de GBS a grimpé de 10,5% d’une année sur l’autre, reflétant la contribution des acquisitions, y compris Luxoft. La marge bénéficiaire GBS s’est établie à 15,7% pour le trimestre, contre 18,9% pour l’exercice précédent, ce qui reflète les investissements destinés à soutenir les recrutements et les compétences dans le secteur numérique.

En revanche, les revenus de GIS (Global Infrastructure Services) ont reculé de 11,6% sur un an à 2,5 milliards de dollars pour le trimestre, contre 2,90 milliards de dollars pour l’exercice précédent. A taux de change constants, la baisse est de 9,1% sous l’effet de la baisse des activités d’infrastructure traditionnelles. La marge bénéficiaire est de 9,5%, contre 16,3% au deuxième trimestre 2019.

Mike Salvino a expliqué sans plus de précisions que DXC recherchait « une alternative stratégique » pour deux activités de cette division : celle consacrée à la santé et aux services sociaux aux Etats-Unis et l’activité Workplace and Mobility qui gère 7,5 millions de postes de travail et 1,5 million de termianxu dans le monde. L’activité Business Process Services de GBS, qui emploie environ 15.000 personnes dans une vingtaine de delivery centers à travers le monde, est également concernée. Ces trois activités représentent environ 25% du chiffre total de la société.