Issu de la fusion des fournisseurs d’équipements télécoms Genband et Sonus, Ribbon Communications change de président et CEO. Le poste est confié à Franklin W. Hobbs, un des administrateurs de la société. Dirigeant expérimenté, ce dernier a supervisé des transformations d’entreprises dans de nombreux secteurs. Cette nomination fait suite à la démission de Ray Dolan des fonctions de président, CEO et d’administrateur de la société.

« Fritz Hobbs partage la même vision que le conseil d’administration concernant la stratégie à suivre pour satisfaire l’ensemble de nos actionnaires. Il fait partie des administrateurs de Ribbon depuis sa création, suite à la fusion entre Sonus Networks et Genband. Il bénéficie d’une grande expertise de la direction générale, des conseils d’administration, de la direction opérationnelle, de l’intégration et de la conduite des changements. Nous sommes ravis de lui confier le poste de CEO et sommes convaincus que son expérience et ses talents de leadership nous permettront d’accélérer la concrétisation de notre vision. Un nouveau chapitre s’ouvre pour Ribbon, et nous avons hâte de découvrir ce qu’en fera notre nouveau CEO », commente dans un communiqué le président du conseil d’administration Richard J. Lynch.