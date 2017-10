Les fournisseurs d’équipements télécoms Sonus Networks et Genband ont fusionné. La transaction permet de combiner les compétences de Sonus en matière de virtualisation des communications en temps réel, de protocole SIP et de 4G / voice-over LTE avec les solutions de sécurité et de modernisation du réseau de Genband.

Les deux entreprises deviennent chacune une filiale d’une société-mère constituée pour l’occasion et rebaptisée Sonus Networks. L’activité commerciale sera désormais exercée sous le nom de Ribbon Commmunications.

Les actionnaires de Sonus et Genband détiendront chacun environ 50% de la nouvelle entité dont la valeur est estimée à environ 745 millions de dollars.

Sonus et Genband ont enregistré en 2016 un chiffre d’affaires cumulé d’environ 680 millions de dollars.