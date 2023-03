ITS Group dépasse ses prévisions de croissance. L’ESN, qui entre dans sa 25e année d’existence, publie un chiffre d’affaires 2022 consolidé de 168 millions d’euros, en hausse de 13% au lieu des 7% initialement prévus. Elle le doit en partie à ses dernières acquisitions (AMD, Hiuma et Youzou) mais la croissance organique s’établit tout de même à 8,7%. Les cinq entités du groupe voient leurs revenus progresser.

La plus grosse entité, ITS Services qui rassemble les domaines des infrastructures, opérations IT, cybersécurité opérationnelle et observabilité, réalise une jolie performance de +22% qui lui permet d’atteindre les 100 millions d’euros de revenus. ITS Eugena (développement logiciel) et BlueTrusty (services de cybersécurité) voient pour leur part leurs revenus progresser de plus de 25%. Themis Conseil croit au même rythme que le groupe avec +13%.

ITS Ibelem (pôle mobilité et poste de travail) et pôle d’activités « Hosting, Cloud, Cybersécurité et Services managés » affichent une croissance organique plus modeste de 6%, avec des revenus respectifs de 11M€ et 25M€. A noter que Youzou, qui a été acquis fin 2022, n’apparait pas encore dans les résultats d’ITS Ibelem mais lui permet de renforcer ses solutions collaboratives et le Digital Workplace.