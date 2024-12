Le streaming vidéo fait exploser l’empreinte carbone des réseaux sociaux.

« Une minute passée sur TikTok brûle en moyenne 2,921 grammes de CO2e, tandis qu’une minute sur YouTube en brûle 2,923 grammes. Une minute sur Instagram brûle 2,912 grammes », indique une étude menée par la start-up française Greenly.

L’empreinte carbone de TikTok serait ainsi au moins équivalente à celle de la Grèce. Celle de Facebook, Instagram ou Threads serait équivalente aux émissions de CO2e générées par un pays de la taille du Luxembourg. Pour autant, la maison-mère Meta de ces trois réseaux sociaux précise avoir été considérablement optimisé la consommation énergétique de ses centres de données ces cinq dernières années. Quant à la plateforme YouTube, elle a une empreinte de 14,3 millions de tonnes de CO2e, soit autant que l’Estonie.

Pour enrayer ce phénomène, Greenly suggère à chacun·e de se responsabiliser et de limiter le temps passé sur des plateformes vidéo comme TikTok ou YouTube, de préférer les smartphones aux PC quand il s’agit de regarder des vidéos et enfin d’opter pour des plateformes de réseaux sociaux basées sur le texte et l’image plutôt que sur la vidéo.