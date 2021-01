Devenue une entité centrale de la galaxie IBM, RedHat poursuit néanmoins ses acquisitions externes de nouvelles compétences. L’entreprise vient d’annoncer l’acquisition d’un spécialiste de la sécurité des containers StackRock, pour un montant non divulgué.

Rappelons que sous l’impulsion de son nouveau CEO, Arvind Krishna, grand orchestrateur du rachat de RedHat par IBM pour 34 milliards de dollars, Big Blue a centralisé toute sa stratégie autour du cloud hybride et de ses Cloud Paks basés sur RHEL et OpenShift. La technologie de sécurisation des containers sous Kubernetes de StackRox sera ainsi intégrée à OpenShift. Toutefois, dans une approche multicloud désormais inévitable, IBM continuera d’assurer le support des technologies de StackRox sur AWS, Azure et GCP.

Rappelons que Palo Alto Networks avait racheté TwistLock, l’un des principaux concurrents de StackRox en 2019 pour 410 millions de dollars. Il faut désormais s’attendre à voir se poursuivre en 2021 une consolidation du marché des solutions complémentaires à Kubernetes en matière de sécurité mais aussi de stockage et de monitoring. Typiquement, en 2020, en matière de backup et stockage spécialisé Kubernetes, Veeam a racheté Kasten et Pure a racheté Portworx. Parions que d’autres concurrents de StackRox, comme Aqua Security ou Sysdig, ne resteront pas longtemps indépendants.