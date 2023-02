A l’instar du marché des PC, 2022 met fin à deux années de forte croissance pour les tablettes et les Chromebooks. Au quatrième trimestre, les tablettes ont affiché une croissance stable de 0,3% avec 45,7 millions d’unités expédiées selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d’IDC. Mais elles reculent de 3,3% sur l’ensemble de l’année avec un total de 162,8 millions d’unités.

Le marché est tiré par les deux leaders, Samsung et surtout Apple, qui avec le lancement réussi de ses nouveaux iPad voit sa part de marché culminer à 49,2% au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, la marque à la pomme est la seule à afficher une croissance de 7%, quand même Samsung cède -0,8% et Lenovo subit la pire chute avec -34,6%.

Centrées au départ sur les usages de loisir, les tablettes s’adaptent aux attentes du monde professionnel. De nouveaux acteurs comme Xiaomi et Oppo font aussi leur apparition et innovent en jouant la carte de la connectivité entre les différents terminaux. « Dans cet environnement changeant, il sera nécessaire pour les fournisseurs de repenser leurs portefeuilles de produits pour répondre aux besoins des consommateurs, de l’éducation et des entreprises dans le but de stimuler la demande », souligne Anuroopa Nataraj, analyste chez IDC.

Du coté des Chromebooks, la contraction est toujours de mise au quatrième trimestre avec des expéditions en baisse de 24,3% avec 3,6 millions d’unités. La baisse est de 48% sur l’ensemble de l’année mais après une année de croissance à 3 chiffres : 180,5% en 2021 !

La bonne nouvelle pour l’analyste Jitesh Ubrani est que « l’inventaire excédentaire de canaux qui s’était accumulé commence à diminuer et pourrait potentiellement conduire à une croissance plus normalisée au cours des prochains trimestres ». Toutefois le ralentissement économique va compliquer la donne sur les segments autre que l’éducation.

Acer, Dell, Lenovo et HP dominent le marché en 2022 avec des parts de marché relativement resserrées de respectivement 22%, 21.3%, 19.5% et 18.4%. Asus les suit de loin avec 6,8%. Tous les constructeurs affichent une décroissance à deux chiffres, à commencer par HP (-65,6%) et Lenovo (-54,4%).