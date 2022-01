La journée de mardi a confirmé le début d’année tonitruant de la French Tech. A quelques heures d’intervalle la néobanque Qonto et le spécialiste du reconditionnement de produits électroniques Back Market ont annoncé des levées record.

Qonto a ouvert le bal avec une levée de 486 millions d’euros en série D portant sa valorisation à 4,4 milliards d’euros. Les financeurs se sont bousculés autour de Tiger Global et TCV qui menaient le tour de table, avec 8 nouveaux entrants et 5 qui ont renouvelé leur participation. Qonto qui ambitionne de construire la première solution financière tout-en-un pour les PME et les indépendants est devenue la 24ème licorne tricolore et pendant quelques heures la mieux valorisée de France.

Jusqu’à ce que Back Market annonce la finalisation d’un nouveau tour de table de 450 millions d’euros mené par Sprints Capital avec Eurazeo, Aglaé Ventures, General Atlantic et Generation Investment Management. Back Market était déjà une licorne suite à son précédent tour de table de 276 millions d’euros en mai dernier. Elle monte cette fois sur la plus haute marche du podium avec une valorisation de 5,1 milliards d’euros.

Avec une telle manne, les deux licornes vont pouvoir accélérer sur leurs plans de développement. Back Market qui compte 650 salariés prévoit de recruter 400 personnes en 2022 pour donner de la profondeur à sa place de marché et développer la filière française des produits électroniques reconditionnés. Qonto qui revendique 220 000 clients sur quatre marchés (France, Allemagne, Italie et Espagne) vise pour sa part la barre du million de clients d’ici 2025.

2022 avait déjà bien démarrée avec la levée de 254 millions d’euros de PayFit,faisant de la startup spécialisée dans les solutions RH la 23e licorne française. Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé du numérique s’est félicité de l’arrivée de Qonto comme 24e licorne saluant « un écosystème qui ne cesse de croître à Paris dans les territoires ». En 2017, alors que la France ne comptait que trois licornes, le gouvernement annonçait vouloir atteindre 25 licornes d’ici 2025. Un objectif en passe d’être atteint et qui permet de combler une partie du retard sur le Royaume-Uni, bon premier en Europe avec 36 licornes.