Société de conseil en cybersécurité parisienne d’une centaine de personnes éditrice d’une solution de détection de vulnérabilités baptisée QFlow, Quarkslab se rapproche d’OVHcloud et du grossiste à valeur ajoutée Feeder. Le premier devient le fournisseur de l’infrastructure sous-jacente de son offre SaaS et le second va distribuer son offre auprès de son réseau d’intégrateurs, de revendeurs à valeur ajouté et de fournisseurs de services hébergés.

Dans les deux cas, il s’agit d’élargir l’audience et les débouchés de son outil de détection d’attaques en temps réel QFlow. Celui-ci analyse les fichiers transitant au sein de la chaîne applicative de ses clients, détecte les menaces qu’ils véhiculent, les décontamine et vérifie les URLs lorsque les utilisateurs souhaitent accéder à de nouveaux sites web.

Le choix d’OVHcloud s’est imposé en sa qualité d’opérateur de cloud souverain. Un argument différenciant pour les clients de Quarkslab, qui souhaitent que la souveraineté de leurs données soit assurée, note Xavier Xemard, vice-président ventes et marketing de l’éditeur (photo). À ce titre, Quarkslab vient d’intégrer le programme Open Trusted Cloud d’OVHcloud, qui a vocation à regrouper les solutions de confiance s’exécutant sur son infrastructure.

Quarkslab revendique déjà un premier client utilisant sa pile logicielle déployée sur l’infrastructure OVHcloud. Il s’agit d’un client du secteur de la santé dont le rôle est de transférer des fichiers médicaux entre médecins et patients. QFlow lui sert à réduire le risque d’infection de ces fichiers.

Quarkslab, qui tire encore l’essentiel de ses revenus de son activité de conseil, a réalisé une croissance de près de 30% en 2022 et a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici à trois ans.