Quantum est retourné en bourse ce lundi 3 février. Le spécialiste de la sauvegarde, qui fêtera cette année ses quarante ans, est coté au Nasdaq sous le symbole QMCO. Ce retour a lieu alors que l’entreprise, qui se concentre désormais sur le stockage de la vidéo haute résolution, des images et de l’IoT industriel, annonce un retour à la rentabilité.

Les revenus se sont élevés à 103,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 clos le 31 décembre, en hausse de 1% par rapport à 102,0 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. Petite progression donc, mais les marges se sont améliorées. Le revenu opérationnel était de 47,1 millions de dollars ou 45,6% de marge brute, comparativement à 43,1 millions de dollars, ou 42,2% de marge brute un an auparavant.

Malgré une hausse des coûts de R&D de 18%, les dépenses d’exploitation ont baissé, atteignant 35,4 millions de dollars, ou 34,3% des revenus contre 39,6 millions de dollars, ou 38,8% du chiffre d’affaires un an auparavant, grâce à la baisse des frais de vente, généraux et administratifs. Ceux-ci ont diminué de 15% pour s’établir à 26,1 millions de dollars.

Le bénéfice net était de 4,7 millions de dollars, ou 0,10 dollar par action diluée au troisième trimestre de l’exercice 2020, comparativement à une perte nette de 4,3 millions de dollars, ou 0,12 dollar par action, au trimestre de l’exercice précédent.

« Nous avons continué de faire progresser notre transformation stratégique, en nous concentrant sur l’expansion des marges et la rentabilité alors que nous repositionnons Quantum en tant qu’innovateur, prêt à résoudre les plus grands défis concernant la vidéo et les données de type vidéo », a expliqué le président et CEO, Jamie Lerner. « Nos résultats du troisième trimestre démontrent qu’avec une combinaison de ventes améliorée, une efficacité opérationnelle continue et une discipline de vente, nous pouvons générer une rentabilité supplémentaire ».

Pour les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est élevé à 314,7 millions de dollars, en croissance de 5%, pour une perte nette de 1,4 million de dollars, ou 0,04 dollar par action.

Pour le quatrième trimestre, Quantum prévoit des revenus de 95 millions de dollars, à 5 millions de dollars près. La société s’attend à un bénéfice net ajusté de 2 millions de dollars, à 2 millions de dollars près, et à un bénéfice net ajusté par action d’environ 0,04 dollar. Pour l’année entière, la direction prévoit des revenus totaux de 410 millions de dollars, à 5 millions de dollars près.

« L’opportunité commerciale à long terme sur le marché du stockage de bandes d’archives reste importante, de sorte que, même si nous prévoyons que nos activités d’hyperscaler à court terme continueront d’être volatiles, à plus long terme, nous prévoyons d’ajouter de nouveaux clients hyperscaler, ce qui aidera à répondre aux modèles d’achat non linéaires à partir d’une clientèle concentrée. Par conséquent, nous avons pris la décision prudente d’ajuster nos prévisions pour l’année entière. Cette décision souligne la volatilité à court terme liée aux gros clients qui cherchent à tirer parti des offres de bande de fiabilité et de valeur », indique Jamie Lerner.