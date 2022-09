Gartner fait évoluer son Quadrant magique sur l’infrastructure WAN Edge en lui donnant cette année le nom de quadrant magique pour le SD-WAN 2022. Un recentrage compréhensible alors que les entreprises délaissent les infrastructures de succursales traditionnelles pour se tourner vers des technologies SD-WAN plus complètes et plus sécurisées, aptes à prendre en charge les environnements de travail hybrides.

Dans un marché qui se consolide, le nombre de fournisseurs retenus dans le rapport passe à 14 contre 20 dans la première édition en 2018. Par ailleurs les acteurs de la cybersécurité montent en puissance, comme en atteste notamment l’entrée dans le quadrant de Forcepoint. Gartner prévoit d’ailleurs que d’ici 2025, 50 % des nouveaux achats SD-WAN feront partie d’une offre SASE (Secure Access Service) d’un seul et même fournisseur, contre 10% en 2022.

La présence d’un groupe important de six leaders, inchangés depuis la précédente édition, témoigne de la maturité et relative stabilité du marché. Fortinet reste en tête sur l’axe de l’exécution et VMware sur celui de la vision, rejoint toutefois à égalité par Palo Alto Networks. Cisco, HPE (Aruba) et Versa Networks, spécialiste indépendant du SD-WAN et du SASE, complètent ce groupe de leaders.

Comme dans le précédent rapport Juniper networks est le seul fournisseur classé en tant que visionnaire et Huawei demeure seul challenger alors que Citrix est rétrogradé parmi les acteurs de niche avec Peplink, Cradlepoint, Nuage Networks, Barracuda et Forcepoint. Par ailleurs, FatPipe Networks et Riverbed sortent du quadrant pour ne plus répondre à l’ensemble des critères de sélection.

La position des acteurs dans le Quadrant dépendra de plus en plus à l’avenir de l’intégration du modèle as a service. Gartner prévoit que 30% des nouvelles acquisitions SD-WAN seront réalisées sous un modèle de réseau en tant que service (NaaS) d’ici 2026.