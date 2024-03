Le fournisseur de stockage de données apporte des modifications à son programme partenaires. Pure Storage annonce avoir recueilli les retours de ses partenaires et clients avant d’engager une démarche d’amélioration de son programme partenaires basée sur un nouveau modèle de tarification simplifié mais qui prend tout de même en compte les produits et services, les remises basées sur le type de partenaire, le niveau et les enregistrements d’affaires. Le fournisseur promet plus de visibilité sur les affaires en cours et des recommandations guidées concernant les opportunités de mise à niveau, de vente incitative et de renouvellement.

Parmi les nouveautés : les devis sont automatisés et établis de manière indépendante par les partenaires. Le placement des commandes se fait par échange de données informatisé (EDI). Le système de reporting Salesforce a également été mis à jour, avec un tableau de bord partenaires, ainsi que des outils de recrutement et d’intégration.

« Depuis sa création, Pure Storage s’appuie à 100% sur le channel » rappelle Wendy Strusrud, la responsable du channel mondial de Pure Storage, dans un communiqué. « Avec cette nouvelle évolution, nous souhaitons permettre à nos partenaires de générer plus de valeur et d’impact dans la vente de solutions à la demande ». Pure Storage a constaté que les services d’abonnement représentaient désormais près de la moitié de son chiffre d’affaires.