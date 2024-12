Vos clients ont besoin d’accéder à des sites Web, à des applications SaaS et à d’autres ressources cloud, et certains doivent même encore accéder à des

ressources sur site. Ils comptent sur vous pour leur fournir cet accès de manière à la fois simple et sécurisée afin de favoriser le télétravail dans leurs entreprises modernes. Pour cela, il faut des solutions qui connectent en toute sécurité ces utilisateurs aux applications, aux ressources et à l’infrastructure tout en les protégeant contre les menaces Internet.

Entrez dans le CSE (Cloud Secure Edge) de SonicWall ! Si vous êtes à la recherche d’une solution ZTNA (Zero Trust Network Access) facile à déployer, pouvant être autonome ou ajoutée à vos pare-feux SonicWall de 7e génération, et d’un véritable substitut aux réseaux privés virtuels (VPN) qui ne suffisent plus, nous avons tout ce qu’il vous faut :

ZTNA (Zero-Trust Network Access) pour l’accès à distance

Passerelle Web sécurisée (SWG) pour les sites Web – version en Preview

Courtier en sécurité d’accès au cloud (CASB) pour les applications SaaS

VPNaaS (Virtual Private Network as a Service) pour les réseaux sur site

Le CSE utilise une approche unique centrée sur le terminal, qui élimine les goulets d’étranglement, offre des performances nettement supérieures, préserve la confidentialité et protège proactivement les utilisateurs contre le phishing, les ransomwares et les sites Web malveillants. Pour plus de détails, consultez notre livre blanc « Améliorer la sécurité et les résultats de l’entreprise » et la fiche technique « Cloud Secure Edge » .