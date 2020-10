Dell Technologies compte déjà plus de 2.000 clients facturés à l’usage, ce qui a généré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars, en progression de 30%, a expliqué Sam Grocott, vice-président senior du marketing produit, à l’occasion de la conférence virtuelle Dell Technologies World Digital Experience. D’ici 2024, plus de 75% de l’infrastructure edge et plus de la moitié de toute l’infrastructure du datacenter sera fournie en tant que service estime de son côté IDC.

C’est donc dans cette direction que veut aller le constructeur, qui rappelle qu’il travaille sur le sujet depuis plusieurs années. Il en ressort une nouvelle offre : APEX, qui couvrira les PC et l’infrastructure informatique. « Le project APEX s’appuie sur notre longue expérience en matière de technologie à la demande pour donner aux clients la liberté de faire évoluer les ressources afin qu’ils puissent réagir rapidement aux changements de l’environnement commercial », commente sur le blog du constructeur Jeff Clarke, son COO et vice-président du conseil d’administration. « Il réunit notre stratégie as-a-service et cloud, nos offres et notre mise sur le marché en un seul effort. Des travaux sont en cours dans toutes les équipes de notre organisation. C’est grand – c’est audacieux – et c’est notre façon de prouver que nous ne reculerons devant rien pour garantir que nos clients puissent courir à toute vitesse jusqu’à la prochaine décennie des données. »

Une première offre APEX verra le jour au cours du premier semestre de l’année prochaine, avec les ressources d’infrastructure du portefeuille Power : Dell Technologies Storage as a Service. Avec le temps, l’offre sera étendue aux serveurs, aux réseaux, aux infrastructures hyperconvergées, aux PC et aux « solutions plus larges », assure Jeff Clarke. Proposée par le constructeur en direct ou via les partenaires, elle proposera des ressources de stockage bloc ou fichiers évolutives et élastiques ainsi qu’une gamme de fonctionnalités de classe entreprise.

Tout cela sera administré au travers d’une console cloud, une interface en ligne unique en libre-service qui permettra aux clients de gérer tous les aspects de leur stratégie cloud et en tant que service. Ils pourront notamment accéder à la place de marché du constructeur ou changer de configuration