Dell réunit de nouveau son écosystème pour sa grande convention annuelle Dell Technologies World, du 2 au 4 mai 2022 au Sands Convention Center de Las Vegas. C’est la première à se tenir en présentiel depuis 3 ans.

Devant les milliers de partenaires venus écouter son discours d’introduction, Michael Dell a déclaré : « Chez Dell Technologies, nous alignons notre écosystème, nos avantages, nos investissements et notre innovation sur vos grandes opportunités. Nous sommes déjà en train de résoudre les problèmes qui peuvent se dresser sur votre chemin. Cet alignement est une force puissante pour créer de la valeur auprès de toutes nos parties prenantes : de nos clients à nos communautés ».

Le CEO du géant informatique a partagé sa vision stratégique pour les prochaines années, focalisée sur le développement de l’écosystème multicloud et l’extension de l’informatique edge vue comme la « nouvelle frontière ». Selon lui, le débat sur l’informatique sur site ou dans le cloud est clos. « L’avenir est multi-cloud avec des charges de travail et des données circulant de manière transparente dans l’ensemble de l’environnement », a-t-il déclaré.

Alors que les trois quarts des clients de Dell utilisent déjà plusieurs clouds, l’entreprise a annoncé de nouvelles offres pour sécuriser les données et les charges de travail, quel que soit l’environnement où elles se trouvent. Le portfolio de services à la demande Apex s’enrichit avec Apex Cyber Recovery (sauvegarde et restauration après une cyberattaque). Dell étend aussi son partenariat avec les hyperscalers avec deux services de protection des données pour le cloud public, Cyber Sense et Cyber Recovery, qui seront disponibles cette année sur Azure et AWS.

Michael Dell a rappelé que l’objectif du groupe, que ce soit par le biais du portefeuille Apex ou l’intégration de services dans le cloud public, reste d’aider les partenaires à pousser les clients dans des domaines à forte valeur ajoutée et à répondre à leurs besoins commerciaux les plus critiques.

Sur son dernier exercice, Dell a franchi le seuil des 100 milliards de dollars de revenus, avec plus de 50 % de ses commandes passées par l’intermédiaire des partenaires de distribution. Même s’il garde une force de vente directe de plus de 30 000 personnes, qui a été une source de conflit entre les canaux aux États-Unis, Dell est bien décidé à accélérer l’élan en continuant d’investir dans le channel.

Interrogé par nos confrères de CRN, le vice-président et co-directeur des opérations de Dell Technologies Jeff Clarke s’est dit convaincu que les partenaires de distribution seront au centre du monde multi-cloud. « Avec Apex notamment, ils ont l’opportunité de s’associer à nous pour aider les clients à gérer les charges de travail et pour ajouter de la valeur », a-t-il déclaré.