Prodware annonce le rachat de Westpole Belux, une société de 320 collaborateurs réalisant un peu plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires dans quatre pays (dont le France), et dont le siège se trouve à Vilvorde en Belgique.

Cette acquisition permet à Prodware de se renforcer très significativement en Belgique et au Luxembourg, où Westpole Belux réalise l’essentiel de son activité. Près de la moitié de ses revenus reposent sur des contrats locaux, notamment avec les institutions gouvernementales belges et luxembourgeoises, et le reste sur des contrats avec des organisations publiques internationales.

Westpole Belux gère notamment des systèmes d’informations stratégiques de l’Union européenne. Des contrats dans le cadre desquels Westpole Belux dispose d’une présence en France (à Strasbourg) et surtout en Italie, qui devient le quatorzième pays d’implantation de Prodware.

Westpole Belux apporte au passage à Prodware des expertises fortes dans la sécurité, le Saas, notamment avec les solutions IBM, dont il est l’un des partenaires de référence en Belgique et au Luxembourg, et des positions dans les secteurs industriels et bancaires.

Westpole Belux restera une entité indépendante dans un premier temps même s’il est prévu que les équipes qui se rencontrent pour favoriser les synergies business. Massimo Moggi, directeur de Westpole Belux quitte l’entreprise. En tant que chief revenue officer et corporate vice president Benelux de Prodware, Bertrand Launay est chargé de veiller à la bonne intégration de Westpole Benelux dans le groupe.

Avec Westpole Belux, le groupe Prodware porte son périmètre d’activité à près de 230 M€ et son effectif à plus de 1.700 salariés.