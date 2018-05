Softeam Group a fait l’acquisition du cabinet de conseil belge Escent pour renforcer sa croissance sur la zone Bélux qui représente un territoire stratégique pour l’ESN. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Depuis sa création en 2006, le cabinet bruxellois intervient auprès des grands noms de la banque, de la finance et de l’assurance établis dans la région. Escent compte près de 80 consultants et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros, répartis à 60 % sur la Belgique et à 40 % sur le Luxembourg. La société intervient en conseil métier, maîtrise d’ouvrage, ingénierie des exigences et en direction de projets.

Ses deux fondateurs, Benoit Cardinael et Olivier Duyckaerts, rejoignent Softeam Group comme directeurs associés. Ils auront la responsabilité de poursuivre le développement du cabinet sous le nom « escent – Softeam Consulting » en Belgique au Luxembourg, avec l’appui de la direction opérationnelle du groupe.

Grâce à ce rapprochement, Softeam Group anticipe pour l’année 2018 un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros répartis en 70 millions d’euros provenant de du secteur de la finance, 20 millions d’euros générés par le consulting métier, 20 millions d’euros dus à l’activité Data et Big Data et 20 millions d’euros provenant du digital et des réseaux sociaux.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Benoit Cardinael et Olivier Duyckaerts, deux entrepreneurs qui partagent la vision, le projet et les valeurs de notre groupe », commente dans un communiqué le président de Softeam François Salaün. « L’arrivée d’escent va permettre à Softeam Group de développer une stratégie offensive en Europe en commençant par la Belgique et le Luxembourg. Nous allons accélérer la croissance d’escent en lui apportant notamment les nombreux référencements que Softeam Group a acquis auprès des plus grandes entreprises du secteur banque, finance, assurance en Europe. »