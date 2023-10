Prodware annonce l’acquisition de Protinus, un prestataire de services néerlandais qui s’est spécialisé dans la gestion de l’approvisionnement des grandes organisations du secteur public et du privé en matériels, logiciels et services IT.

L’entreprise a réalisé plus de 295 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022 et devrait terminer l’exercice en cours sur une croissance de l’ordre de 20% de ses revenus. De son côté, Prodware a réalisé 188 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Sa filiale belge Westpole, acquise au début de l’année 2023, pèse, elle, près de 50 M€.

Cette acquisition modifie donc le barycentre du groupe : situé jusqu’à présent en France (où Prodware réalise 45% de son activité), il se décale désormais vers le Bénélux. En tenant compte de sa croissance organique, le groupe devrait ainsi donc flirter avec les 550 M€ de chiffre d’affaires cette année.

À la différence des revendeurs grands comptes traditionnels, Protinus est agnostique vis-à-vis des marques et sous-traite la plupart des services IT qu’il propose à un réseau de 1.500 partenaires (notamment des MSP). La valeur ajoutée de la société se situe dans sa capacité à agglomérer dans un contrat unique l’ensemble des acteur, fournisseurs de technologies et prestataires de services, intervenant sur le système d’information des clients. Le groupe Prodware pourrait à terme s’inspirer du modèle et du savoir-faire de Protinus pour développer son activité grands comptes.

Dans l’immédiat, cette opération ne devrait donc pas changer la physionomie du business Prodware en France et dans ses treize filiales à l’étranger. Elle devrait toutefois lui donner une masse critique et une crédibilité accrue dans les appels d’offre internationaux.

Photo : Vincent Verbiesen, directeur général de Protinus