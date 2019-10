C’est lors d’une soirée à la piscine Molitor le 19 septembre dernier que HPE a présenté aux partenaires français sa nouvelle baie de stockage Primera (ou Prime era, pour nouvelle ère), appelée à succéder à terme à sa gamme 3Par. En présence de 120 personnes, issues de 45 de ses partenaires, HPE a détaillé les bénéfices de cette nouvelle offre.

Le constructeur a insisté sur trois points différenciants : sa disponibilité à 100% garantie contractuellement, l’intégration native de la technologie de prévention des pannes Infosight héritée de Nimble et le provisionnement simplifié des espaces de stockage via un portail inspiré de ceux que les fournisseurs de services cloud mettent à disposition de leurs clients. Cette approche, qui s’inscrit dans sa stratégie infrastructures composables Synergy, met le provisionnement des espaces de stockage à la portée des non-experts.

HPE a aussi profité de l’occasion pour annoncer qu’il prévoyait de rendre la commercialisation de Primera accessible à un plus grand nombre de partenaires. D’une soixantaine actuellement habilités à relayer son offre 3Par, ils devraient passer progressivement à 90. « Les technologies plus ouvertes de Primera devraient ouvrir la voie à des partenaires plus généralistes, tournés vers la commercialisation de serveurs et de baies d’entrée de gamme (MSA) », explique Emmanuel Royer, directeur du channel de HPE France. HPE les formera et les accompagnera dans cette démarche.

Dans la foulée de la soirée à la piscine Molitor, HPE est allé à la rencontre des avant-vente et des experts de ses partenaires via la dernière session de son événement trimestriel Hype Club, consacrée pour moitié à la nouvelle baie. Passée par cinq principales villes de France, cette session a réuni pas moins de 200 experts en cumulé au cours des dernières semaines. Quant aux équipes commerciales de ses partenaires, elles auront l’opportunité de découvrir l’offre Primera et de s’initier à la meilleure façon d’en parler aux clients le 26 novembre prochain sur son événement Discover More. Premier du genre en France, celui-ci rassemblera quelque 1.200 participants (dont 300 partenaires) à la Seine Musicale de Boulogne Billancourt.