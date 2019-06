Hewlett Packard Enterprise a présenté mardi une nouvelle plateforme de stockage 100% flash, la HPE Primera, qui associe la technologie d’intelligence artificielle basée sur InfoSight de Nimble aux baies 3Par rapporte CRN. En dévoilant la nouvelle plateforme lors de la conférence HPE Discover, la firme de Palo Alto a par ailleurs annoncé que les développements de plateformes de stockage se concentreront désormais sur Nimble et Primera.

« Primera combine essentiellement les actifs IP globaux dont nous disposons et fournit le stockage le plus intelligent au monde pour les applications critiques », a déclaré Sandeep Singh, vice-président du stockage HPE. Il a ajouté que la solution avait été construite pour offrir trois expériences uniques. La première est une expérience à la demande qui garantit que l’infrastructure et les données sont immédiatement disponibles avec une simplicité de niveau consommateur, une automatisation et des capacités prédictives complètes. La seconde est la résilience adaptée aux applications, permettant de voir au-delà de la couche de stockage, associée à des analyses destinées à éviter les incidents. La troisième est l’accélération prédictive, qui associe une architecture parallèle à des analyses en temps réel intégrées pour garantir la rapidité des applications et des processus métier.

Conçue pour être installé en moins de 20 minutes avec un stockage provisionné en quelques secondes, HPE Primera est livré dans un châssis 4U pouvant accueillir jusqu’à 24 disques SSD, avec 16 emplacements SAS et huit emplacements NVMe. La configuration multimédia hybride SAS / NVMe permet notamment de placer des métadonnées dans des unités de mémoire de stockage de haute performance.

Le système Primera comprend quatre nœuds, chacun doté de deux processeurs Intel Xeon. Chaque nœud a sa propre alimentation avec sa propre batterie de secours. La mémoire maximale actuellement disponible est de 2 téraoctets.

« Primera deviendra la partie principale du portefeuille pour vos charges de travail d’applications critiques », a expliqué Sandeep Singh. « Il peut également devenir le pivot en matière de consolidation à grande échelle afin que l’entreprise puisse également aller de l’avant dans le domaine des applications critiques. » Nimble, de son côté, reste le point d’entrée pour les charges de travail critiques des PME et des succursales des grandes entreprises. 3Par ne disparaîtra cependant pas du catalogue et restera une plateforme de choix pour de nombreux clients, a insisté le vice-président stockage, promettant une longue vie et des améliorations continue à l’offre.

Primera sera disponible au travers du modèle basé sur la consommation Greenlake, ce qui devrait permettre aux clients de « démarrer plus rapidement ».