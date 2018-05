NetApp enregistre sa première croissance depuis 2015. Le spécialiste du stockage a enregistré au cours de son exercice 2018 décalé 5,91 milliards de dollars, dont 1,64 milliard de dollars au titre de son quatrième trimestre. C’est 7% de plus que lors de l’exercice 2017. Impacté par une charge unique d’environ 850 millions de dollars dans le cadre de la réforme fiscale votée fin 2017 par le Congrès, le bénéfice passe de 509 à 76 millions de dollars, soit 0,28 dollar par action. Sur le seul quatrième trimestre il progresse toutefois pour atteindre 271 millions de dollars, contre 190 millions de dollars en 2017, soit 0,99 dollar par action. Le flux de trésorerie généré par l’exploitation atteint 1,48 milliard de dollars sur l’année contre 986 millions de dollars un an plus tôt.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2019, la société table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,365 milliards de dollars et 1,465 milliard de dollars, ainsi que sur un bénéfice par action de 0,53 à 0,59 dollar. Elle prévoit sur l’ensemble de l’exercice 2019 une croissance tournant autour de 5% et une marge brute de 62% à 63%.

D’après Aaron Rakers, analyste chez Wells Fargo, dont les propos sont repris par The Register , les produits stratégiques, qui représentent 74% des ventes totales (clustered Data Ontap, E-Series, FAS All-Flash, SolidFire et cloud hybride) ont bénéficié d’une croissance de 25% sur un an. Les baies All-Flash ont représenté plus de la moitié des systèmes configurés livrés en 2018.

Commentant ses résultats au cours d’une conférence téléphonique avec les analystes (retranscrite par Seeking Alpha), le CEO de l’entreprise a insisté sur l’apport de la solution d’hyperconvergence HCI, sans toutefois fournir de chiffres précis. « Nous avons pivoté avec succès vers la zone de croissance du marché, élargissant nos opportunités avec HCI et de nouveaux partenariats dans le cloud. Une meilleure discipline opérationnelle nous a permis d’enregistrer une croissance soutenue et profitable , a déclaré George Kurian.

Au cours de l’exercice NetApp a reversé 1,01 milliard de dollars à ses actionnaires sous forme de rachat d’actions et de dividendes.