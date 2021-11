Gartner vient de sortir la dernière mise à jour de son Quadrant magique pour la gestion des accès. L’occasion de faire le point sur les tendances du marché et sur les acteurs mis en avant par le cabinet d’étude. Dans cette édition 2021, deux acteurs se démarquent : Okta et Microsoft. Le premier se hisse pour la première fois en tête du carré des leaders sur la capacité d’exécution, devant Ping Identity.

Le second assoit sa domination sur l’exhaustivité de la vision. Autres nouveautés de cette mouture : Auth0 fait son entrée dans le carré des leaders, Cyberark passe du carré des challengers à celui des visionnaires, Micro Focus passe de celui des acteurs de niche à celui des challenger tandis qu’Oracle fait le chemin inverse.

Okta bénéficie de ses très bonnes appréciations clients sur les capacités de ses produits, leur facilité de déploiement et d’utilisation, son libre-service utilisateur, l’activation d’applications standard, l’expérience client, la sécurité, la résilience et la couverture. Sur tous ces points, Okta a obtenu le score le plus élevé parmi tous les fournisseurs.

De son côté, Microsoft a obtenu le score le plus élevé pour sa stratégie d’offre. Son travail sur les normes d’identité décentralisées, la sécurité multicloud intégrée à la gestion des accès (grâce à l’acquisition de CloudKnox Security en juillet 2021) et l’arrivée prochaine de fonctions de gestion des accès à privilège et de gouvernance et d’administration des identités y ont contribué.

Gartner estime que le volume d’affaires mondial du marché de la gestion des accès s’élevait à 2,98 milliards de dollars à la fin de 2020, dont 2,5 milliards ont été captés par les fournisseurs répertoriés dans ce Quadrant magique. Le marché de la gestion des accès a représenté 6 % du marché global des logiciels de sécurité en 2020, soit une augmentation de 24,4 % par rapport à 2019.

Le Gartner répertorie au passage quatre grandes tendances qui sont en train d’imprimer leur marque sur le marché de la gestion des accès. Le cabinet d’étude a identifié une tendance à la convergence (des fonctionnalités, des cas d’usage et des fournisseurs) ; un essor des cas d’usage de gestion des identités et des accès pour les développeurs, un mouvement vers l’orchestration des identités et une montée en puissance du concept de sécurité axée sur l’identité, qui place l’identité au centre de la conception de la sécurité.

Au chapitre de la convergence, Gartner note ainsi une accélération de la convergence des fonctionnalités, tous les fournisseurs de gestion des accès de ce Quadrant magique offrant déjà des fonctions d’identification multifacteurs et plusieurs investissant pour ajouter des capacités de gouvernance et d’administration des identités (IGA) et de gestion des accès à privilège (PAM).

De la même manière la consolidation des acteurs s’est accélérée : Okta a acquis Auth0 ; One Identity a acquis OneLogin ; iWelcome a fusionné avec Onegini ; Microsoft a acquis CloudKnox Security ; Ping Identity a acquis Singular Key ; et Imprivata a acquis Xton Technologies.