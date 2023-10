Dans le paysage technologique en constante évolution d’aujourd’hui, le cloud computing se distingue comme l’une des innovations les plus transformatrices des dernières décennies. Il a redéfini la manière dont les entreprises stockent, accèdent et protègent leurs données, en offrant une flexibilité et une efficacité inégalées. Mais derrière ce terme de cloud computing désormais omniprésent, quels sont les véritables enjeux et opportunités ?

Pour répondre à ces questions, ce podcast a le plaisir d’accueillir Maria Gagloshvili, chef de produit chez Celeste. Avec une expertise approfondie et une passion pour le sujet, Maria nous offre un aperçu détaillé de l’univers du cloud computing et du cloud managé. Elle aborde non seulement les avantages tangibles que le cloud peut offrir aux entreprises, mais également les défis potentiels et les meilleures pratiques pour une intégration réussie.

De la compréhension des différents modèles de cloud à la manière dont les entreprises peuvent maximiser leur ROI grâce à ces technologies, cet épisode promet d’être à la fois informatif et perspicace. Que vous soyez un décideur d’entreprise, un professionnel de l’IT, cet épisode proposé par l’opérateur Celeste est conçu pour vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce voyage à travers les nuages. Restez à l’écoute.

Chapitres

00.01 – Introduction Cloud Computing

00.40 – Besoins des entreprises

01.55 – Cloud Public vs Cloud Privé

03.48 – Externalisation et optimisation des infrastructures

04.46 – Choix des machines et serveurs

07.56 – Sécurité pour entreprises

09.28 – Stockage des données

11.10 – L’utilisation du Cloud à tous les niveaux de l’organisation