VMware a la cote auprès des investisseurs et des analystes qui saluent son offensive sur le marché des conteneurs, son acquisition du spécialiste de la sécurité Carbon Black et, last but not least, la croissance de ses ventes au cours des derniers trimestres rapporte CRN.

La banque d’investissement Oppenheimer lui a récemment attribué la notation « surperformance » avec un objectif de cours de 200 dollars. « Nous voyons un scénario risque / récompense convaincant car nous ne pensons pas que les initiatives stratégiques récentes et l’évolution du modèle ont été prises en compte », explique-t-elle dans une note. Elle se dit par ailleurs optimiste quant à la poussée de VMware dans les conteneurs avec Project Pacific et son futur portefeuille de produits et services Tanzu, ainsi que son acquisition de Pivotal pour 2,7 milliards de dollars.

En décembre, Piper Jaffray a attribué à la filiale de Dell une note « surpondéré » vantant sa stratégie de cloud hybride illustrée notamment par VMware Cloud on AWS . De son côté, Wells Fargo a recommandé l’achat des titres VMware en fixant également fixé un objectif de cours de 200 dollars. Enfin, à la fin de l’année dernière, BMO Capital Markets a revu à la hausse ses prévisions de cours qui sont passées de 160 dollars à 192 dollars en attribuant lui aussi une notation « surperformance ».

A l’heure où nous écrivons, le titre se négocie 151,55 dollars. En mai dernier, il avait atteint son sommet à 205,52 dollars avant de chuter à 130,56 dollars en août.

L’événement le plus marquant de la société fut probablement sa conversion à Kubernetes, considéré auparavant comme un rival, dont elle est devenue le deuxième contributeur l’an dernier, grâce notamment à l’acquisition de Bitnami, Pivotal et Heptio, la startup créée en 2016 par Joe Beda et Craig McLuckie, deux des créateurs de Kubernetes alors qu’ils travaillaient chez Google.