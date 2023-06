L’ESN spécialisée open source annonce un nouveau plan stratégique à trois ans devant la conduire au seuil des 250 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2025. Soit une croissance de 56% par rapport aux 160 M€ réalisés en 2022. Baptisé Open Up, ce plan succède Open Arrow, formalisé en 2017, qui prévoyait notamment de tripler le chiffre d’affaires en cinq ans, en le portant au-delà des 200 M€.

Cinq axes stratégiques ont été définis, dont deux repris du plan précédent. Ainsi, la convergence des différentes entités vers un ADN commun et le renforcement de l’international et restent à l’ordre du jour. « Le groupe compte en effet une quinzaine d’entités juridiques avec chacune leur histoire, leur expertise, leur géographie, rappelle Marc Palazon, PDG du groupe (photo). Il est important de proposer un point d’entrée, une offre, une manière de délivrer, un état d’esprit… »

L’idée est donc de fédérer l’ensemble des savoir-faire au service d’une ambition commune : devenir le leader européen des services numériques avec les technologies les plus ouvertes possibles.

Bien que le groupe soit présent dans neuf pays, l’international ne représente encore que moins de 20% de ses revenus et moins de 40% de ses effectifs. L’objectif est de porter l’international à 25% des revenus, à 50% des ressources et d’atteindre la taille critique partout où le groupe est implanté.

Trois thématiques nouvelles émergent. Smile se veut en effet une entreprise orientée clients. Traduction : elle mettra tout en œuvre pour apporter à ses clients les meilleures solutions avec comme maître-mots l’open source, la capacité à monter en charge, l’industrialisation, la convergence, le Cloud et la donnée.

Autre thématique phare : l’excellence des équipes. Il s’agit de créer une marque employeur attractive en misant notamment sur la mobilité, la qualité de vie au travail et le plan de carrière. L’entreprise lance à ce titre un plan de développement visant dans un premier temps à améliorer la performance du management senior et à le rendre plus inspirant. Une plateforme d’évaluation Qualtrics est en cours de mise en place à cet effet qui permettra de cartographier les compétences à développer et mettre en place les formations et coachings appropriés.

Enfin, Smile met désormais la responsabilité (ou plus exactement la soutenabilité) au centre de ses priorités en soutenant une politique d’excellence sur la RSE et en proposant une proposition de valeur au diapason à ses clients. Une proposition de valeur qui repose sur trois piliers : Green IT (éco-conception, architecture & green code et GreenOps), IT for Human (accessibilité, RGPD et production de contenus) et enfin Gouvernance & Sécurité.

Pour atteindre son objectif de 250 M€, le groupe mise sur une croissance organique annuelle de l’ordre de 10% pour une part et sur de la croissance externe ciblée pour le reste.