Pitchboy, le spécialiste de la formation en réalité virtuelle, fait évoluer son équipe de management en annonçant la nomination de Ravidhu Dissanayake au poste de CTO. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la levée de fonds réalisée par Pitchboy en avril 2019 et de la nouvelle stratégie de croissance récemment initiée par la société.

Dans le cadre de sa mission, Ravidhu Dissanayake est chargé de piloter l’équipe IT, de faire évoluer l’offre existante ou encore de définir les nouvelles orientations technologiques. Membre de l’équipe de direction, il joue donc un rôle décisif dans le développement des activités de Pitchboy et veille à l’accompagner dans sa transformation.

Ravidhu Dissanayake peut s’appuyer sur un solide savoir-faire acquis chez Car & Boat Media, Anatole, Hubstairs ou encore dernièrement au Cercle des Vacances où il a occupé le poste de Lead Developer. Ces différentes expériences lui ont permis d’acquérir de précieuses connaissances et de participer activement à la mise sur le marché de projets innovants et reconnus. Ravidhu Dissanayake est diplômé d’une licence en commerce électronique de L’UPEC et détient également une certification ZEND 5.3 Développeur Web.

Ravidhu Dissanayake, CTO de Pitchboy « Je suis fier de rejoindre Pitchboy qui bénéficie d’un positionnement unique sur le marché. Ma mission va consister à préparer l’avenir et continuer à faire évoluer notre plateforme pour répondre toujours mieux aux nouveaux besoins de formation des équipes relations clients, support et vente des entreprises. »