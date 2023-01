La maison mère de LastPass, GoTo, affirme à présent que la fuite de données ayant touché sa filiale de gestion de mots de passe a également touché d’autres produits de GoTo.

On savait déjà que des noms d’utilisateur·rice· et des mots de passe, ainsi que des informations de facturation, des adresses électroniques, des numéros de téléphone et des adresses IP avaient été volés.

La dernière mise à jour de l’avis de sécurité du fournisseur indique désormais que des paramètres d’authentification multifactorielle et des informations sur les licences ont aussi été volés à des utilisateur·rice·s de Central, Pro, join.me, Hamachi et RemotelyAnywhere. Il n’est pas précisé combien de personnes sont concernées par cette fuite de données.

GoTo précise toutefois que les bases de données du support GoToMyPC et Rescue n’ont apparemment pas été subtilisées, pas plus que les numéros de cartes de crédit.