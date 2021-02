Avec ce nouveau tour de table de 57 millions de dollars, le fournisseur de sécurisation des applications web veut renforcer sa capacité à protéger des attaques de bot et des hackers tout en renforçant sa présence géographique en Europe. Le financement, mené par AllianceBernstein, intervient après le rachat de deux concurrents de PerimeterX spécialisés dans la détection et l’analyse des botnets : Distil Networks par Imperva et Shape Security par F5 Networks.

Basée à San Mateo, en Californie, PerimeterX emploie 195 personnes et a recueilli plus de 144 millions de dollars de financement extérieur depuis sa création en 2014, selon LinkedIn. La société est classée 49ème dans le top Deloitte Technology Fast 500 2020 aux Etats-Unis. Sa clientèle s’est étoffée de 50 nouveau logos au cours de son dernier exercice fiscal. « Nos investisseurs ont foi en notre vision de la protection des applications web (…) avec une plateforme unique qui fonctionne sur une infrastructure hybride en périphérie », déclare Omri Iluz, le PDG de PerimeterX, dans un communiqué.

PerimeterX a lancé son premier programme partenaire en août 2020, avec l’ambition d’augmenter la part des ventes indirectes de 25 % à 45 % en 6 mois. Ce programme comporte deux niveaux. « Les partenaires Elite peuvent s’attendre à des marges de 25 % tandis que les partenaires Authorized devraient recevoir des marges de 15 % », a déclaré David Brown, Directeur des recettes de PerimeterX, à CRN, lors de la création du programme. Selon lui, 90 % des fournisseurs de solutions se situeront au niveau Elite car le niveau inférieur correspond aux transactions ponctuelles.

Côté produit, c’est-à-dire côté PerimeterX Code Defender, la société annonce une meilleure capacité à réduire les risques de violation des données chez le client. Elle a également ajouté une protection contre les attaques de prise de contrôle de compte. Il s’agit de choix de vérification différents de l’habituel CAPTCHA visuel, et d’un tableau de bord utilisateur unifié qui gère proactivement les menaces émergentes.

PerimeterX estime traiter plus de 2 milliards de demandes de connexion par jour et avoir ainsi protégé plus de 100 millions de dollars de revenus du e-commerce en 2020.