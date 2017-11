Après un an de tractations, Fujitsu et Lenovo sont enfin tombés d’accord. Le Chinois prend une participation de 51% dans Fujitsu Client Computing (FCCL), la filiale PC du fabricant japonais. Ce dernier conserve 44% des parts, tandis que la Development Bank of Japan, détenue par le ministère des finances nippon, acquiert 5% du capital.

Confronté depuis plusieurs années à la baisse des ventes de sa division PC, Fujitsu cherchait une solution pour la sauvegarder. Dans un premier temps une fusion avec Vaio (ex-Sony) et Toshiba avait été envisagée. L’affaire ne se fit pas, les trois entreprises ne parvenant pas à se mettre d’accord sur une stratégie de croissance et un plan de réduction des effectifs communs. Fujitsu, qui avait entretemps transféré l’activité dans Fujitsu Client Computing, une filiale créée à cette occasion, annonça en octobre 2016 être en négociation pour un rapprochement avec Lenovo. « Les deux parties explorent les termes d’une coopération stratégique globale dans le domaine des PC, incluant la recherche & développement, le design et la fabrication », expliquait alors le fabricant japonais dans un communiqué, ajoutant qu’il souhaitait « créer un modèle gagnant visant à stimuler les capacités de ventes de support, de R&D et de production de Fujitsu avec l’excellence opérationnelle de Lenovo ». La finalisation d’un accord était prévue pour la fin du mois de mars 2017 au plus tard. Ce fut ensuite le silence absolu jusqu’au début du mois de juin lorsque le président du groupe japonais annonça au cours d’une conférence de presse que les discussions en étaient à leur phase finale. « Nous pensons aboutir rapidement », précisait alors le dirigeant. Cinq mois après, les parties prenantes sont enfin tombées d’accord. Transformée en joint-venture, FCCL, restera dirigée par son président actuel, Kuniaki Saito. Elle sera axée sur la recherche, le développement, la conception, la fabrication et la vente de postes clients (Client Computing Devices) sur le marché mondial des PC, ainsi que le précise un nouveau communiqué de Fujitsu. Après la finalisation de l’opération prévue au cours du premier trimestre 2018, les produits resteront commercialisés sous le nom de Fujitsu, en direct ou via le channel actuel du Japonais.