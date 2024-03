Présent depuis 1991 chez Epson France, la filiale du groupe japonais spécialisé dans les solutions d’impression et de projection, Pascal Schmidt en devient le Country Manager. Il succède à Massimo Pizzocri, qui demeure directeur représentatif de la filiale et directeur général d’Epson Italie.

Avant sa nomination, Pascal Schmidt occupait le poste de Directeur Commercial de la division Consumer & Channel. Il avait rejoint le groupe comme Retail Manager puis occupé plusieurs fonctions, dont celles de Responsable des ventes grande distribution.

« Ces dernières années, Epson a prouvé sa résilience mais également sa capacité à innover, notamment en proposant des produits qui répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux », déclare Pascal Schmidt. « Je suis impatient de poursuivre le développement et la croissance d’Epson en France et de renforcer nos liens avec nos partenaires et clients. »

« Pascal Schmidt s’est durablement engagé pour le développement d’Epson en France ces dernières années. Son expertise commerciale, sa parfaite connaissance du marché local et ses excellents résultats en font un membre reconnu et expérimenté de l’équipe de direction », commente Massimo Pizzocri.