Comme tous les ans, Epson va aller à la rencontre de ses partenaires en régions à partir du 18 septembre à l’occasion d’un tour de France opportunément baptisé Epson Business Partner Tour 2018. Le constructeur a prévu 9 étapes correspondant aux principales villes où il est implanté (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Paris). Il achèvera son événement par une halte à Deauville le 16 octobre. L’objectif est bien-sûr de présenter ses dernières nouveautés en matière de solutions d’impression et de vidéoprojection. Trois camions de 30 à 40 mètres cubes ont été mobilisés à cet effet. Une grosse quinzaine de représentants d’Epson sera également présents à chaque étape. L’opportunité pour les participants d’échanger avec des spécialistes des différents marchés qu’adresse le constructeur.

Cette année, Epson entend insister sur l’amélioration de l’impact environnemental de ses produits (leur faible consommation énergétique, leur recyclabilité…) et sur ses efforts en matière d’innovation. Il sera notamment question de son offre de projection à haute luminosité (25.000 lumens), marché sur lequel la marque s’est positionnée il y a moins de quatre ans et dont elle revendique désormais le leadership. Il sera également beaucoup question de ses offres jet d’encre pour l’entreprise, dont Thierry Bagnaschino, directeur marketing d’Epson France, note qu’elles conviennent de mieux en mieux aux modèles coût à la page prisés par les bureauticiens. Ces offres se distinguent également des produits laser traditionnels par leur moindre impact environnemental, leur usage économique et leurs performances équivalentes, voire supérieures, argumente ce dernier.

Au passage, Epson aimerait bien élargir son audience auprès de la population des bureauticiens au sein de laquelle il s’estime insuffisamment représenté. Il mène actuellement une campagne de démarchage téléphonique auprès de cette population afin de l’inciter à se rendre sur son événement pour y découvrir son offre – notamment sa solution « Enterprise » une imprimante 100 pages par minute, conçue pour produire plusieurs millions de copies par an et commercialisée presque exclusivement en mode coût-page. Une démarche qui devrait contribuer à faire grimper la fréquentation du tour de 700 visiteurs ces dernières années à plus de 1.000 visiteurs cette année. Des promotions réservées aux participants ainsi qu’un tirage au sort à chaque étape permettant de gagner un chèque cadeau d’une valeur de 500 € pour un relais et châteaux ont également été prévus pour doper la participation.

Epson sera à Lille le 18 septembre, à Strasbourg le 20 septembre, à Lyon le 25 septembre, à Marseille le 27 septembre, à Bordeaux le 2 octobre, à Toulouse le 4 octobre, à Nantes le 9 octobre, à Paris le 9 octobre et à Deauville le 16 octobre